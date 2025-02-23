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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в 26-м туре АПЛ
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Reuters

В матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити».

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты в первом тайме: на 14-й минуте Доминик Собослаи ассистировал Мохамеду Салаху, а на 37-й — Салах ассистировал Собослаи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 64 очка. Второе место занимает «Арсенал», имея в активе 53 балла, замыкает тройку сильнейших «Ноттингем Форест», набрав 47 баллов. «Манчестер Сити» идет на четвертом месте, набрав 44 очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Ньюкаслом». Встреча состоится 26 февраля. Команды выйдут на поле в 23:15 по московскому времени.

«Манчестер Сити» померится силами на чужом поле с «Тоттенхэмом». Матч пройдет 26 февраля. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Реал» обыграл «Жирону» в чемпионате Испании.

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