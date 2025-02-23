«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

В матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити».

Встреча, проходившая на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба мяча были забиты в первом тайме: на 14-й минуте Доминик Собослаи ассистировал Мохамеду Салаху, а на 37-й — Салах ассистировал Собослаи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 64 очка. Второе место занимает «Арсенал», имея в активе 53 балла, замыкает тройку сильнейших «Ноттингем Форест», набрав 47 баллов. «Манчестер Сити» идет на четвертом месте, набрав 44 очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Ньюкаслом». Встреча состоится 26 февраля. Команды выйдут на поле в 23:15 по московскому времени.

«Манчестер Сити» померится силами на чужом поле с «Тоттенхэмом». Матч пройдет 26 февраля. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

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