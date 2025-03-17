Бывший судья заявил, что победный гол «Спартака» не стоило засчитывать

Лапочкин: в момент второго гола в ворота «Зенита» Мартинс находился в офсайде

Бывший арбитр Сергей Лапочкин заявил, что второй гол полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» не следовало засчитывать из‑за офсайда. Его слова приводит «Матч ТВ».

«По тем картинкам, которые мы видим, кажется, что Мартинс был впереди защитника, поэтому гол не следовало засчитывать. Думаю, гол засчитали потому, что ассистент главного арбитра засчитал гол. Когда есть сомнения, остается решение ассистента», — заявил Лапочкин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» собирается подать жалобу на судейство в матче со «Спартаком».