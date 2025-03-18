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Российские хоккеисты «Тампы» признаны лучшими игроками матча НХЛ

Игроки «Тампы» Василевский и Кучеров признаны лучшими в игре с «Филадельфией»
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Игроки «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров признаны лучшими игроками матча с «Филадельфией». Нападающий Кучеров отдал голевую передачу, а голкипер Василевский отразил 21 бросок, проведя пятый сухой матч в сезоне. Это позволило «Тампе» победить со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Василевский был признан первой звездой матча, а Кучеров — третьей. Второй звездой матча признан голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, который сделал 21 сэйв, пропустив одну шайбу.

«Тампа» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, набрав 83 очка в 67 играх. «Филадельфия» находится на последнем месте в Столичном дивизионе с 64 очками в 69 играх, проиграв семь матчей из последних восьми.

Следующая игра «Тампы» состоится 21 марта на выезде против «Даллас Старз». Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени «Филадельфия» в этот день встретится в гостевом матче с «Вашингтоном». Стартовое вбрасывание состоится в 2:00 по московскому времени.

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