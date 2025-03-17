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Панарин поднялся на девятое место в списке российских бомбардиров НХЛ

Панарин вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян
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Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов среди россиян.

17 марта в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился со счетом 1:3, Панарин отметился результативной передачей. В его активе стало 853 (294+559) очков, по этому показателю он делит девятое место с Вячеславом Козловым среди российских игроков в НХЛ.

Первенствует в рейтинге форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — у него 1605 (887+718) очков. Лидером по забитым остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее «Локомотив» завоевал Кубок Континента.

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