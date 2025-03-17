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«Локомотив» завоевал Кубок Континента

«Локомотив» впервые стал победителем регулярного чемпионата КХЛ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, заняв первое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это стало известно после того, как 17 марта ярославцы обыграли владивостокский «Адмирал» со счетом 4:1. На 2-й минуте Рихард Паник забил первую шайбу «Локомотива», а на 31-й — вторую забросил Мартин Гернат. На 41-й минуте отставание сократил Даниил Гутик, а на 49-й отличился Александр Полунин. На 60-й Артур Каюмов установил окончательный счет.

Этот результат позволил ярославскому клубу досрочно выиграть регулярный чемпионат. «Локомотив» набрал 98 очков за 66 матчей.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграют на чемпионате мира 2025 года.

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

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