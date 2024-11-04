В Перу от удара молнии погиб футболист

Во время футбольного матча между перуанскими командами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» погиб футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза, передает «Советский спорт».

Трагедия произошла на 23-й минуте игры. Футболисты стали покидать поле из-за сильного ливня, когда молния попала в Мезу. Спортсмены, которые находились рядом с ним, получили сильные ожоги, а Мезу срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

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Инцидент произошел 26 сентября. Фуррер была доставлена в реанимацию одной из местных больниц в «крайне тяжелом состоянии».

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