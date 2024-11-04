Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Перу от удара молнии погиб футболист

Перуанский футболист Де ла Круз Меза погиб во время матча от удара молнии

close
luchitobass/X(раннее Twitter)

Во время футбольного матча между перуанскими командами «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» погиб футболист Хосе Уго Де ла Круз Меза, передает «Советский спорт».

Трагедия произошла на 23-й минуте игры. Футболисты стали покидать поле из-за сильного ливня, когда молния попала в Мезу. Спортсмены, которые находились рядом с ним, получили сильные ожоги, а Мезу срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее швейцарская велогонщица Мюриель Фуррер скончалась после падения на чемпионате мира в Цюрихе.

Инцидент произошел 26 сентября. Фуррер была доставлена в реанимацию одной из местных больниц в «крайне тяжелом состоянии».

Ранее российский триатлонист Сысоев погиб в ДТП.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами