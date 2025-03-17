«Она совершила большую ошибку»: Соболенко пошутила над 17-летней Андреевой

Соболенко пошутила над Андреевой после поражения в финале турнира в США

Первая ракетка мира Арина Соболенко пошутила над 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которой проиграла в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Эллсе. Ее слова передает GoTennis.ru.

«Я уже хочу взять реванш. Может быть, она сейчас совершила большую ошибку, но ничего страшного. Я дам ей насладиться красивым трофеем (улыбается). Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Но, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться еще больше», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Мария Шарапова поздравила Андрееву с победой на турнире в США.