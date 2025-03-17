Месси не попал в состав сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2026 в марте

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не попал в окончательный список сборной Аргентины из 37 игроков, которые примут участие в мартовских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Список опубликован на официальном сайте национальной команды.

Сообщается, что 37-летний футболист пропустит мартовские матчи квалификации чемпионата мира из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее была названа причина, которая мешает Месси вернуться в «Барселону».

Ранее российский футболист сделал фото с Месси.