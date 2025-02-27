Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина, которая мешает Месси вернуться в «Барселону»

Журналист Балаге: Месси не вернется в «Барселону» из-за президента Лапорты
close
Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный журналист Гильем Балаге на своей странице в социальной сети X.

По информации журналиста, Месси действительно хочет сыграть за команду на обновленном стадионе «Камп Ноу», однако его возвращение не состоится, пока президентом «Барселоны» является Жоан Лапорта. Балаге подчеркнул, что «Интер Майами» найдет способ, чтобы убедить Месси остаться в команде.

О том, что Месси намерен вернуться в каталонский клуб, сообщил журналист Алекс Кандал, который первым узнал о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее российский футболист сделал фото с Месси.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами