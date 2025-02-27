Названа причина, которая мешает Месси вернуться в «Барселону»

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Об этом сообщает авторитетный журналист Гильем Балаге на своей странице в социальной сети X.

По информации журналиста, Месси действительно хочет сыграть за команду на обновленном стадионе «Камп Ноу», однако его возвращение не состоится, пока президентом «Барселоны» является Жоан Лапорта. Балаге подчеркнул, что «Интер Майами» найдет способ, чтобы убедить Месси остаться в команде.

О том, что Месси намерен вернуться в каталонский клуб, сообщил журналист Алекс Кандал, который первым узнал о переходе Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины 2022 года, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году аргентинец перешел во французский «ПСЖ», а летом 2023 года перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС.

Ранее российский футболист сделал фото с Месси.