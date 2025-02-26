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Российский футболист сделал фото с Месси

Воспитанник «Краснодара» Сулейманов опубликовал совместное фото с Месси
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Полузащитник «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов в социальных сетях опубликовал фото с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

Воспитанник академии «Краснодара» сфотографировался с 37-летним футболистом после очной встречи в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«На двоих у них восемь «Золотых мячей», — написал Сулейманов.

Игра прошла в Майами и завершилась победой «Интер Майами» со счетом 3:1, Месси стал автором гола на 19-й минуте встречи. По итогам двухматчевого противостояния (4:1) в следующий раунд турнира прошел коллектив из Флориды.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Высшей лиге футбола (МЛС), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

3 февраля Сулейманов перешел в «Канзас-Сити» из греческого «Ариса». В текущем сезоне чемпионата Греции Сулейманов в 14 матчах смог забить один мяч и отдать одну результативную передачу. Также ранее футболист выступал за «Гиресунспор» из Турции и «Хапоэль» (Беэр-Шева) из Израиля.

Ранее гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Вахду».

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