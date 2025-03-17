Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда состоится отмененный из-за смерти врача матч

Отмененный из-за смерти матч «Барселоны» против «Осасуны» состоится 27 марта
close
Albert Gea/REUTERS

Матч 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна», который был ранее перенесен из-за смерти врача каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии, состоится 27 марта. Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

По информации источников, футболисты, которые оказались шокированы из-за происходящего, сами попросили о переносе игры, которая должна была начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Руководство Ла Лиги приняло решение пойти навстречу каталонской команде.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. За 27 туров команда набрала 60 очков. Столько же баллов набрал мадридский «Реал», имеющий на одну проведенную игру больше. На третьем месте располагается еще один клуб из Мадрида — «Атлетико». У них 56 очков. «Осасуна» занимает 14-ю строчку, имея в активе 33 балла после 27 встреч.

В матче первого круга чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле переиграла «Барселону» со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба станет капитаном сборной России на матч с Гренадой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами