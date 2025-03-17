Стало известно, когда состоится отмененный из-за смерти врача матч

Матч 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна», который был ранее перенесен из-за смерти врача каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии, состоится 27 марта. Об этом сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

По информации источников, футболисты, которые оказались шокированы из-за происходящего, сами попросили о переносе игры, которая должна была начаться в 23:00 по московскому времени на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Руководство Ла Лиги приняло решение пойти навстречу каталонской команде.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. За 27 туров команда набрала 60 очков. Столько же баллов набрал мадридский «Реал», имеющий на одну проведенную игру больше. На третьем месте располагается еще один клуб из Мадрида — «Атлетико». У них 56 очков. «Осасуна» занимает 14-ю строчку, имея в активе 33 балла после 27 встреч.

В матче первого круга чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле переиграла «Барселону» со счетом 4:2.

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