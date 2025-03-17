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17-летняя Андреева заработала 146 млн рублей за две недели

Теннисистка Андреева заработала около 146 млн рублей призовых за два турнира
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Jayne Kamin-Oncea/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева за две недели сумела заработать около 146 млн рублей призовых. Об этом пишет Telegram-канал «Первый спорт».

Андреева выиграла два турнира серии WTA-1000 подряд — в Дубае и американском Индиан-Уэллсе. В общей сложности спортсменка заработала $1,72 млн с двух турниров. Всего за карьеру уроженка Красноярска заработала уже 417 млн рублей призовых.

16 марта Андреева победила в финале американского турнира первую ракетку мира Арину Соболенко. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Мария Шарапова поздравила Андрееву с победой на турнире в США.

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