«Зенит» намерен пожаловаться на судейство в матче со «Спартаком»

«Зенит» собирается подать жалобу на судейство в матче со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» хочет подать жалобу на работу судейской бригады Сергея Иванова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщил журналист Михаил Борзыкин в своем Telegram-канале.

По его информации, вопросы у петербургского клуба могли возникнуть по поводу второго гола «Спартака». Нападающий красно-белых Кристофер Мартинс мог находиться в положении вне игры, однако арбитр не зафиксировал офсайд.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее появилась информация, что «Спартак» накажут после матча с «Зенитом».