«Меня это оскорбило»: Косторная раскритиковала Загитову

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная, которая сейчас выступает в парном катании с Георгием Куницей, подвергла критике высказывания в адрес фигуристки Ксении Гущиной, которые прозвучали во время ее проката на Кубке Первого канала. Слова Косторной приводит Sport24.

«Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторые высказывания в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — заявила Косторная.

Во время проката Гущиной, которая показывала произвольное выступление во второй день, в трансляцию попало высказывание капитана ее команды Алины Загитовой, которая назвала фигуристку «ленивой».

«Красная» команда Загитовой стала второй на турнире, золото КПК завоевала олимпийская чемпионка Анна Щербакова с ее «синей» командой. Замкнула тройку лучших серебряная медалистка Олимпиады Александра Игнатова (в девичестве Трусова), команда которой была в белых цветах.

Ранее Загитова заявила, что Кубок Первого канала в Челябинске стал для нее последним.