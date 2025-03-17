«Утром была непослушным ребенком»: 17-летняя Андреева о победе в США

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, призналась, что нервничала перед игрой. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Да, Кончита (Кончита Мартинес. — тренер Андреевой, прим. «Газеты.Ru»), конечно, знаю, как всегда говорю, что это может быть тяжело, и сегодняшний день не был исключением. Знаю, что утром я была немного непослушным ребенком, но это потому, что нервничала. Прошу прощения за это, не думаю, что была бы здесь без всех вас», — сказала теннисистка после победы.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Мария Шарапова поздравила Андрееву с победой на турнире в США.