Соболенко обратилась к 17-летней Андреевой после финала в США

Первая ракетка мира Арина Соболенко, представляющая Белоруссию, обратилась к 17-летней российской теннисистке Мирре Андреевой после их финального поединка на турнире серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Ее слова передает «Чемпионат.com».

«Поздравляю с отличной командой. Если бы у меня была такая же, я бы, наверное, стала лучшим игроком. Не смотри на мою команду. У меня сейчас лучшие ребята. Я имею в виду команду, которая была в твоем возрасте», — сказала Соболенко после матча.

Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андреевой. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Эта победа позволила Андреевой впервые в карьере подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее премьер-министра Польши обвинили в глупом поведении из-за Андреевой.