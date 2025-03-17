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Тренер «Спартака» объяснил, что шокировало его в матче с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Станкович назвал шокирующим пропущенный гол от «Зенита»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что был шокирован в тот момент, когда соперник сравнял счет. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Когда мы пропустили, мы испытали шок, но смогли с ним справиться и все-таки одержать победу. Для того, чтобы удачно сыграть с «Зенитом», нам надо было провести идеально все 100 минут и мы это сделали. Мы смогли настроить ребят и заставить их поверить в себя, в свои силы. Я рад, что мы добились победы», — заявил Станкович.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит» имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Ранее Сергей Семак объяснил, зачем выпустил Александра Соболева играть со «Спартаком».

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