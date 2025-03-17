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Семак объяснил, зачем выпустил Соболева играть со «Спартаком»

Тренер «Зенита» Семак объяснил выход Соболева со «Спартаком» правилом бывших
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что ждал от нападающего Александра Соболева забитого мяча после выхода на замену. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, свист с трибун по его задумке должен был подстегнуть форварда играть еще сильнее.

«Есть правило бывших. Соболев — игрок атаки, который способен забить. Мы ждали от него обострения, голевых действий, со временем они придут. В целом сегодня было много ошибок, сложно это объяснить», — заявил Семак.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

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