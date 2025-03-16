«Динамо» назвали бесхребетной командой

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Юрий Заварзин обвинил команду в бесхребетности и объяснил, с чем это связано. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я уже много раз говорил, «Динамо» — бесхребетная команда. <...> В «Динамо» нет лидера, который повел бы за собой к победе. Их бесхребетность — это результат прошлогоднего матча за золото. Там они не проявили себя, и все эти качества продолжают доминировать в этом сезоне», — отметил он.

Встреча 21-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1 в пользу «Локомотива». На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

В турнирной таблица национального первенства «Динамо» идет на пятой строчке, набрав 39 очков. Команда уступает лидеру — «Краснодару» — семь баллов.

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