17-летняя Андреева стала самой молодой чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе в XXI веке

Андреева стала самой молодой победительницей турнира в Индиан-Уэллсе в XXI веке

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой юной победительницей турнира в XXI веке.

Более молодой победительницей турнира до Андреевой была только американка Серена Уильямс, которая завоевала свой титул на этом турнире в 1999 году. Андреева выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в возрасте 17 лет 309 дней. Уильямс на момент победы исполнилось 17 лет 283 дня.

Андреева в своем финале одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко, которая занимает первую строчку мирового рейтинга. Встреча, которая продлилась 2 часа 4 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 6:3, 6:3.

Андреева выполнила шесть подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Для Андреевой эта победа стала второй подряд на турнирах-«тысячниках».

В своем полуфинальном поединке Андреева одолела вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Соболенко победила американку Мэдисон Киз — 6:0, 6:1.

Ранее премьер-министра Польши обвинили в глупом поведении из-за Андреевой.