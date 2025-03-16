В РПЛ верят в скорое возвращение России на международную арену

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил о вероятном скором возвращении сборной России и российских клубов к международным соревнованиям. Его слова приводит Sport24.

«Из общения с представителями УЕФА, слов Чеферина вижу, что ситуация меняется. Думаю, что мы приближаемся к справедливому решению — возвращению наших клубов и сборной на международную арену», — отметил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

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