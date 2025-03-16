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«Спартак» вырвал победу у «Зенита»

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Зенит» в 21-м туре чемпионата России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

В матче первого круга «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее болельщики «Спартака» назвали «Зенит» позором российского футбола.

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