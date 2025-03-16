В Госдуме обсуждают Дзюбу

Депутат Журова рассказала, что в Госдуме обсуждают Овечкина и Дзюбу

Депутат Светлана Журова рассказала, что в Госдуме обсуждают футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу и хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «РБ Спорт».

«Как болельщики, конечно, да, все мы обсуждаем это – и Дзюбу, и Овечкина. Понятно, что это не дело законодателей, но это важные события в стране», — сказала Журова.

Овечкин забросил шайбу в матче чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр. Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес бросок в створ ворот.

Ранее в НХЛ обновили прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.