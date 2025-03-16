Олимпийский чемпион посоветовал главе МОК обратиться к психиатру

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Олимпиаде 2024 года, посоветовав Баху обратиться к психиатру, передает «ВсеПроСпорт».

«У него явно стало не в порядке с головой. Достаточно вспомнить, когда он просил ему объяснить, чем отличается мужчина от женщины», — сказал Васильев.

Боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты Международной ассоциации бокса (IBA).

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира IBA в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

Ранее было названо качество, которым должен обладать президент МОК.