Названо качество, которым должен обладать президент МОК

Кто бы ни возглавил Международный олимпийский комитет (МОК) после ухода с поста президента организации Томаса Баха, ему достаточно быть адекватным человеком, чтобы принять решение о снятии санкций с российских спортсменов. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил российский гонщик, экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин.

«Здесь не нужен кто-то особенный, чтобы это произошло — нужен просто кто-то нормальный. Любой адекватный человек примет адекватные решения и допустит наших спортсменов до участия в соревнованиях. Постулатом Олимпийской хартии всегда был допуск всех возможных атлетов — не для того, чтобы выяснять, кто с каким паспортом и какого цвета кожи. А для того, чтобы определить, кто тот или иной навык развил лучше других. И под эту идею собираются десятки миллионов зрителей, которые приходят посмотреть на людей, которые умеют делать то, что не умеют делать они. Поэтому возвращение наших великих олимпийцев, представителей различных видов спорта, обязательно произойдет. Вопрос времени», — считает Мазепин.

В апреле 2023 года фонд Никиты Мазепина «Мы выступаем как один» обнародовал открытое письмо, адресованное Баху. В нем говорилось о недопустимости отстранения спортсменов от соревнований на основании принадлежности к какой-либо сборной.

Никита Мазепин попал под санкции ЕС и Великобритании после начала СВО на Украине. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», которую спонсировала компания его отца Дмитрия Мазепина. Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств компании Мазепина-старшего. На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке. Европейский суд наложил на Никиту санкции и затем трижды продлевал их. При этом позже ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе. В марте 2024 года Европейский суд объявил о снятии санкций со спортсмена.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на мировой арене с марта 2022 года по рекомендации МОК. 30 января кандидат в президенты организации, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Мазепин рассказал о реакции МОК на его открытое письмо.