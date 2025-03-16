Российский тренер ответил на вопрос, борется ли «Локомотив» за победу в РПЛ

Тренер Эштреков о борьбе «Локомотива» за победу в РПЛ: еще много матчей впереди

Бывший тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков заявил, что красно-зеленые продолжают борьбу за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) после победы над столичным «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Команда чуть-чуть приблизилась в ту зону, где клубы борются за чемпионство. Но еще много матчей впереди. Медали разыграют шесть команд, и это будет решать каждая игра. Возможно, кто-то вылетит из этой гонки», — сказал Эштреков.

Встреча 21-го тура между «Локомотивом» и «Динамо», которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась с результатом 2:1. На 38-й минуте Дмитрий Воробьев вывел «железнодорожников» вперед, но на 45-й минуте Артур Гомес восстановил равновесие. Победу коллективу Михаила Галактионова принес точный удар защитника Александра Сильянова на 76-й минуте.

После этого противостояния ситуация в турнирной таблице обостряется: у «Локомотива» становится 40 очков и четвертое место, у «Динамо» — 39 баллов и пятая строчка. На третьей позиции идет «Спартак» с 40 очками, который в этом туре играет с петербургским «Зенитом», который лидирует в таблице вместе с «Краснодаром» — у этих двух коллективов 43 балла.

Ранее в «Локомотиве» оценили шансы на медали в РПЛ.