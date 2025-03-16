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Акинфеев заявил, что ему было бы обидно пропустить от Дзюбы

Голкипер ЦСКА Акинфеев: было бы обидно пропустить от Дзюбы
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Максим Богодвид/РИА Новости

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о победе над тольяттинским «Акроном» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), признавшись, что ему было бы обидно пропустить мяч от Артема Дзюбы, передает «Матч ТВ».

«Обидно ли мне пропустить первый мяч в 2025 году? Нет, не обидно. Обиднее было бы от Артема пропустить. Слава богу, он все свои рекорды побил», — сказал Акинфеев.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

На 36-й минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Кирилл Глебов. Сауль Гуарирапа на 59-й минуте удвоил преимущество московской команды. Владимир Хубулов через пять минут отыграл один мяч.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

Ранее Акинфеев опередил форварда «Зенита» по голевым действиям в сезоне РПЛ.

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