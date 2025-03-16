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Вратарь ЦСКА Акинфеев опередил форварда «Зенита» по голевым действиям в сезоне РПЛ

Голкипер ЦСКА Акинфеев опередил Соболева по голевым действиям в сезоне РПЛ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев опередил форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) по системе «гол+пас».

Акинфеев отдал результативную передачу в матче 21-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона». Теперь на счету Акинфеева одна голевая передача после 21-го тура. Соболев в текущем чемпионате не отличался результативными действиями, сыграв за «Зенит» в 13-ти матчах. Также одну игру форвард провел за московский «Спартак».

Также в РПЛ текущего сезона голевые передачи на свой счет записывали голкиперы Георгий Шелия и Сергей Песьяков, а голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук отметился забитым мячом.

Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

На 36-й минуте матча счет открыл игрок ЦСКА Кирилл Глебов. Сауль Гуарирапа на 59-й минуте удвоил преимущество московской команды. Владимир Хубулов через пять минут отыграл один мяч.

В следующем матче РПЛ ЦСКА сыграет на своем поле с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 29 марта. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Акрон» 31 марта сыграет с «Ростовом». Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

Ранее игрок ЦСКА лишился части зуба в матче РПЛ.

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