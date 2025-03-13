Стало известно наказание за расисткие оскорбления Вендела

«Факел» наказан игрой без зрителей и штрафом 1 млн рублей за оскорбления Вендела

Воронежский «Факел» наказали проведением одного домашнего матча без зрителей и штрафом в ₽1 млн за поведение болельщиков в игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Первое расистское скандирование было на 71-й минуте матча в адрес Вендела. На 74-й минуте Вендел был удален, но уже после этого при подаче углового Дугласом Сантосом ухание было в его адрес, после этого — в адрес Луиса Энрике. Такое поведение недопустимо», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

Ранее КДК РФС принял решение дисквалифицировать Вендела на два матча за неприличный жест в адрес фанатов воронежского «Факела».

Ранее Вендел заявил, что есть люди, которые поощряют расизм.