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Фаната обязали выплатить 500 тысяч рублей «Локомотиву»

Выбежавший на лед на матче «Локомотива» болельщик выплатит 500 тысяч рублей
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Shutterstock

Ярославский хоккейный «Локомотив» через суд взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебное решение Кировского районного суда Ярославля.

Именно такую сумму «Локомотив» был вынужден заплатить из-за поведения фаната. Инцидент произошел еще в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 24 апреля 2024 года на матче между ярославской командой и магнитогорским «Металлургом». Болельщик Евгений Баунов грубо нарушил правила поведения зрителей при проведении официального спортивного соревнования — он перебрался через ограждение и выбежал на ледовое покрытие, из-за чего матч приостановили.

Фанат был оштрафован, он получил также годичный запрет на посещение хоккейных матчей. Однако «Локомотив» принял решение обратиться в суд. В клубе заявили, что потерпели финансовые убытки из-за поведения болельщика. Клуб потребовал через суд от болельщика возмещения суммы штрафа, и этот иск был удовлетворен.

«Локомотив» в текущем сезоне КХЛ идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее фанаты вновь скандировали «СКА — позор российского хоккея».

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