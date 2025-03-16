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Экс-вторая ракетка мира объяснила, от чего будет зависеть финал Андреевой на турнире в США

Теннисистка Пивоварова: Андреевой будет очень сложно в финале Индиан-Уэллса
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Rula Rouhana/Reuters

Исход финального матча турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе между россиянкой Миррой Андреевой и первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко будет зависеть от того, с каким настроем к этой игре подойдет Соболенко. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова.

«Конечно, против Арины Соболенко будет очень сложно. Арина как танк сметает всех на своем пути, сейчас она набрала хорошие обороты после небольшого спада. Мирре будет очень тяжело, думаю, что в этом матче все будет зависеть от Арины. Хорошо это или плохо, увидим. Мирра может сделать все, что в ее силах, но если Арина будет в своем лучшем состоянии, и настрой на матч будет самый серьезный, то что-то противопоставить ей будет крайне сложно», — считает Пивоварова.

На пути к финалу Андреева оставила за бортом соревнований в том числе украинку Элину Свитолину и представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Решающий матч состоится в воскресенье, 16 марта, начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

Ранее Пивоварова предрекла Андреевой первое место в рейтинге WTA.

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