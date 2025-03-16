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Экс вторая ракетка мира: скоро Андреева возглавит рейтинг WTA

Теннисистка Пивоварова: скоро Андреева возглавит рейтинг WTA
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Jonathan Hui-Imagn Images/Reuters

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева имеет все шансы в скором времени возглавить рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова.

«Мирра — просто фантастическая! Она такая большая умничка: несмотря на свой юный возраст, она постоянно работает над собой. Вместе с Кончитой Мартинес они семимильными шагами улучшают ее теннис, улучшают психологическую подготовку. И эта работа очень видна на корте, потому что Мирра играет в разнообразный теннис — как в шахматы: может и активно играть, и сбивать ритм, очень мудро, не по годам, ведет себя на корте.

Думаю, она в скором времени возглавит топ рейтинга, потому что мало кто сможет ее остановить. На протяжении этого года она будет показывать хорошие результаты на самых крупных турнирах, и будем ждать от нее первых титулов «Большого шлема». Очень хочется верить, что эта малышка нас порадует», — сказала Пивоварова.

Андреева в настоящее время борется за титул на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. На пути к финалу она оставила за бортом соревнований в том числе украинку Элину Свитолину и представительницу Казахстана Елену Рыбакину. В решающем матче соперницей Андреевой будет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Ранее Тарпищев дал совет Андреевой перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе.

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