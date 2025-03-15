Билеты на игры «Вашингтона» подорожали в два раза из-за Овечкина

Билеты на игры «Кэпиталз» подорожали в два раза из-за погони Овечкина за Гретцки

Цены на билеты на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Вашингтон Кэпиталз» выросли за последние недели из-за приближения снайперского рекорда капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аналитиков интернет-площадки TickPick.

Сообщается, что цены на билеты на некоторые матчи выросли в два раза. Дороже всего стоят билеты на игры «Вашингтона» в промежутке со 2 по 10 апреля — аналитики указывают этот промежуток, как самый возможный, в который Овечкин побьет рекорд.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр.

Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнется 16 марта в 0:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в НХЛ.