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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи голов

Овечкин забил 887‑й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил разрыв с канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до семи голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин забил шайбу в матче чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс». 39-летний россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887.

Лидером по этому показателю остается Гретцки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр.

Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки.

14 марта Овечкин подарил джерси со своей подписью бывшему вратарю «Коламбуса» Паскалю Леклеру, которому забросил первую шайбу в лиге.

Ранее Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в НХЛ.

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