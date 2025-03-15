«Хороший урок»: Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин о поражении: думаю, что такие вещи иногда случаются

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал хорошим уроком поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Да, я думаю, что такие вещи иногда случаются, нужно идти своим путем, в целом, это хороший урок. Если вы посмотрите на общую картину подобных игр, то там всегда будут совсем небольшие пространства, не будет много открытых зон, и вам просто нужно привыкнуть к этому», — заявил он.

В ночь на 14 марта «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ проиграл «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:0. Из-за этого поражения «столичные» прервали победную серию, которая насчитывала пять игр.

Овечкин не сумел забить и ни разу за весь матч не нанес удар в створ ворот. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнется 16 марта в 0:00 по московскому времени.

Ранее был побит рекорд Овечкина в НХЛ.