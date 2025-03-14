Овечкин подарил свитер вратарю, которому забросил первую шайбу в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил джерси со своей подписью бывшему вратарю «Коламбуса» Паскалю Леклеру, которому забросил первую шайбу в лиге. Об этом сообщает RMNB.

«Скажем прямо, именно я запустил его голевую гонку. Мои дочери мне не верили, что я играл против Ови. Я связался с «Вашингтоном» и Алекс отправил мне подписанную джерси... Это многое говорит о нем как о человеке. Он действительно хороший и щедрый человек», — заявил Леклер.

Источник утверждает, что экс-голкипер получил подписанный свитер во время Турнира четырех наций.

5 октября 2005 года 20-летний Овечкин забросил Леклеру две шайбы в своем дебютном матче в НХЛ — «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы в НХЛ. Для того, чтобы догнать Гретцки, Овечкину осталось отличиться восемь раз, а для того, чтобы побить рекорд, ему нужно забросить девять шайб.

Ранее белорусский игрок «Вашингтона» рассказал о знакомстве с Овечкиным.