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Тренер Махачева назвал его отличие от Хабиба

Тренер Махачева: Ислам отличается от Хабиба способностью быстро адаптироваться
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UFC

Тренер действующего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что он отличается от Хабиба Нурмагомедова умением быстро адаптироваться. Его слова приводит The Independent.

«Уникальность Махачева заключается в его способности быстро адаптироваться по ходу боя. Ислам не похож на Хабиба. Мы с Хабибом нечасто приходим к согласию насчет тех или иных установок. Но когда речь заходит о том, что нужно сделать, Ислам всегда все выполняет», — заявил Мендес.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее стало известно, почему Махачев не принимает вызов грузинского спортсмена.

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