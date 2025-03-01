Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский боец UFC рассказал, почему Махачев не принимает вызов грузинского спортсмена

Мухаммад: Махачев строит наследие, люди хотят увидеть его поражение
close
Global Look Press

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад выразил мнение, что россиянину Исламу Махачеву невыгоден бой с грузином Илией Топурией. Его слова приводит MMA Junkie.

«Махачев в непростом положении. Все хотят боя с Топурией и говорят, что Ислам боится Илию. Топурия всегда может спуститься обратно, он ничего не теряет. А Ислам строит наследие. Люди хотят увидеть поражение Махачева, они ненавидят величие», — заявил Мухаммад.

16 февраля Топурия заявил, что Махачев боится его.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В своем последнем поединке Топурия одолел представителя США Макса Холлоуэя. Бой состоялся на турнире UFC 308 26 октября 2024 года. Всего на счету Топурии 16 побед в 16 боях.

Ранее Махачев выложил фотографию на фоне огнетушителя.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами