Американский боец UFC рассказал, почему Махачев не принимает вызов грузинского спортсмена

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Белал Мухаммад выразил мнение, что россиянину Исламу Махачеву невыгоден бой с грузином Илией Топурией. Его слова приводит MMA Junkie.

«Махачев в непростом положении. Все хотят боя с Топурией и говорят, что Ислам боится Илию. Топурия всегда может спуститься обратно, он ничего не теряет. А Ислам строит наследие. Люди хотят увидеть поражение Махачева, они ненавидят величие», — заявил Мухаммад.

16 февраля Топурия заявил, что Махачев боится его.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

В своем последнем поединке Топурия одолел представителя США Макса Холлоуэя. Бой состоялся на турнире UFC 308 26 октября 2024 года. Всего на счету Топурии 16 побед в 16 боях.

Ранее Махачев выложил фотографию на фоне огнетушителя.