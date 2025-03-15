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Российский хоккеист назвал игрока, который может играть в НХЛ

Экс-игрок Щитов заявил, что нападающий «Трактора» Шабанов играет на уровне НХЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов высоко оценил нападающего «Трактора» Максима Шабанова и заявил, что тот готов играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не знаю первым он уедет из КХЛ, не знаю под каким номером, кто-то раньше, кто-то позже. Но я считаю, что он игрок уровня НХЛ, и не рядовой игрок, я считаю, что это звезда», — заявил Щитов.

В текущем сезоне в активе 24-летнего Шабанова 67 (23+44) очков в 64 проведенных встречах. «Трактор» лидирует в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 92 очка за 66 игр.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Металлург» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ.

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