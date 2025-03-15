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«Металлург» разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ

«Металлург» разгромил «Куньлунь» со счетом 7:1 в КХЛ
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Телеграм-канал «ХК «Металлург»»

Магнитогорский «Металлург» разгромил китайский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене Металлург», завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В первом периоде зрители шайб не увидели. Во втором отрезке трижды забил «Металлург»: Денис Зернов на 25-й, Алексей Маклюков на 27-й и Роман Канцеров на 29-й минутах. На 37-й минуте немного сократил отставание Ян Дрозг из «Куньлуня». В третьем отрезке магнитогорцы забросили еще четыре раза: Александр Петунин на 41-й и 54-й минутах, Игорь Гераськин на 49-й и Валерий Орехов на 54-й минутах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает третье место с 86 баллами после 65 игр — команда вышла в плей-офф. «Куньлунь» идет девятым на Западе с 61 очком после 66 игр и потерял шансы на борьбу за Кубок Гагарина.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Ротенберг заявил, что ответил за базар.

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