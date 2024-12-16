Выступавших на ЧМ пловцов назвали героями

Президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин назвал героями российских пловцов, которые выступали на чемпионате мира на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Его слова приводит телеканал «Россия-24».

«Они реально герои. Сборная очень молодая, там есть девчонки, которым по 15 лет. Как справлялся с давлением Мирон Лифинцев. Или как Кирилл Пригода, который выходит и ничего не видит кроме цели, но, к сожалению, проигрывает касание китайцу», — заявил Мазепин.

Россия стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде — в активе наших спортсменов шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее иностранный спортсмен захотел получить российское гражданство.