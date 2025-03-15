Президент МОК обвинил Россию в гендерном скандале на Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что причиной гендерного скандала на Олимпиаде-2024 с участием боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты IBA, стали «российские фейки». Его слова приводит Reuters.

«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — заявил Бах.

Также он добавил, что споров о Хелиф и Юйтин из Тайваня не были бы проблемой, если бы не Международная ассоциация бокса (IBA).

«Они родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, они побеждали и проигрывали, как и любой другой человек», — добавил глава МОК.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

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