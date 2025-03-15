Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент МОК обвинил Россию в гендерном скандале на Олимпиаде

Бах назвал «российские фейки» причиной гендерного скандала на Олимпиаде
close
Wu Lu/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что причиной гендерного скандала на Олимпиаде-2024 с участием боксерш Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты IBA, стали «российские фейки». Его слова приводит Reuters.

«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — заявил Бах.

Также он добавил, что споров о Хелиф и Юйтин из Тайваня не были бы проблемой, если бы не Международная ассоциация бокса (IBA).

«Они родились женщинами, их воспитывали как женщин, они соревновались как женщины, они побеждали и проигрывали, как и любой другой человек», — добавил глава МОК.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

Ранее Дональд Трамп запретил транс-персонам участвовать в женских соревнованиях.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами