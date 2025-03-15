Российские гандболисты проиграли Ирану на международном турнире

Гандболисты сборной России уступили в заключительном матче международного турнира в Иране хозяевам соревнований.

Встреча, которая состоялась в городе Шираз, завершилась поражением сборной России со счетом 30:34.

Эта игра стала последней на турнире. Ранее российская национальная команда обыграла сборную Белоруссии со счетом 35:34, а также команду Китая — 37:29.

Ранее бывший тренер сборной Норвегии Торир Хергейрссон назвал справедливым отстранение России.

«Им просто нужно начать вести себя хорошо, и тогда они вернутся. Я считаю, что их запрет абсолютно справедлив», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российская олимпийская чемпионка заявила о брезгливости к нейтральному статусу.