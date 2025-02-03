Российская олимпийская чемпионка: испытываю брезгливость к нейтральному статусу

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что испытывает брезгливость к нейтральному статусу, передает »Матч ТВ».

«Я никогда не говорила, что не поеду на соревнования без флага и гимна. Не отказываюсь от слов о том, что нужно ехать, чтобы побеждать. Мне не нравится нейтральный статус. Я испытываю к этому брезгливость», — сказала Степанова.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Степанова заявила, что норвежки и немки ждут возвращения российских лыжников.