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Фетисов раскритиковал провалившего допинг-тест игрока ЦСКА

Фетисов назвал неумными действия провалившего допинг-тест Каменева
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что считает неумными действия нападающего московского ЦСКА Владислава Каменева, который провалил допинг-тест. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне, с одной стороны, стыдно за него и за тех, кто работает в ЦСКА, за тех же врачей. С другой, это какой-то безответственный подход ко всему. Попасться сейчас на мельдонии при всех существующих технологиях РУСАДА — это надо быть совсем неумным», — заявил Фетисов.

15 марта Каменева отстранили из-за нарушения антидопинговых правил.

В его допинг-пробе обнаружен мельдоний. Наличие этого препарата может повлечь за собой дисквалификацию на четыре года.

Каменев пополнил состав армейского клуба в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 63 поединка, в которых записал на свой счет 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Каменев в своей карьере успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В сезоне 2020/2021 вернулся в КХЛ, играл в СКА. В начале сезона хоккеист 2021/22 был обменян в «Сибирь», но не провел ни одного матча за новую команду, был отчислен и перешел в ЦСКА, в составе которого 30 апреля 2022 года стал обладателем Кубка Гагарина. Форвард — лучший ассистент армейцев и второй бомбардир в плей-офф 2022 года. Всего Каменев выиграл Кубок Гагарина трижды.

Ранее российскую теннисистку дисквалифицировали из-за антикоррупционных правил.

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