Российскую теннисистку дисквалифицировали из-за антикоррупционных правил

Российская теннисистка Анна Лытнева получила дисквалификацию сроком на один год за нарушение правил антикоррупционной программы (TACP). Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Российская спортсменка была обвинена по четырем пунктам — манипуляция результатами матчей, содействие соперницам в том, чтобы они не прикладывали нужных усилий в матчах, сговор с целью совершения коррупционного правонарушения и подстрекательство. Теннисистка была признана виновной, а срок ее отстранения начался с 25 февраля 2025 года.

Также Лытнева получила штраф в размере $5 тыс., из которых $3 тыс. — условно. Российская теннисистка никогда не поднималась вышел 1377-го места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Российские теннисисты имеют право выступать на международных турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации в нейтральном статусе. Также российские теннисисты выступили на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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