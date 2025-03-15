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Игрока ЦСКА отстранили из-за допинга

Хоккеиста ЦСКА Каменева отстранили из-за нарушения антидопинговых правил
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Двукратного обладателя Кубка Гагарина хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

15 марта издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Каменев отстранен, а в его допинг-пробе обнаружен мельдоний. Наличие этого препарата может повлечь за собой дисквалификацию на четыре года.

Каменев пополнил состав армейского клуба в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 63 поединка, в которых записал на свой счет 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Каменев в своей карьере успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В сезоне 2020/2021 вернулся в КХЛ, играл в СКА. В начале сезона хоккеист 2021/22 был обменян в «Сибирь», но не провел ни одного матча за новую команду, был отчислен и перешел в ЦСКА, в составе которого 30 апреля 2022 года стал обладателем Кубка Гагарина. Форвард — лучший ассистент армейцев и второй бомбардир в плей-офф 2022 года. Всего Каменев выиграл Кубок Гагарина трижды.

Ранее российскую теннисистку дисквалифицировали из-за антикоррупционных правил.

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Хоккей. КХЛ
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