Игрока ЦСКА отстранили из-за допинга

Двукратного обладателя Кубка Гагарина хоккеиста ЦСКА Владислава Каменева временно отстранили за нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

15 марта издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что Каменев отстранен, а в его допинг-пробе обнаружен мельдоний. Наличие этого препарата может повлечь за собой дисквалификацию на четыре года.

Каменев пополнил состав армейского клуба в 2021 году. В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеист провел 63 поединка, в которых записал на свой счет 10 заброшенных шайб и 16 результативных передач.

Каменев в своей карьере успел поиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш». В сезоне 2020/2021 вернулся в КХЛ, играл в СКА. В начале сезона хоккеист 2021/22 был обменян в «Сибирь», но не провел ни одного матча за новую команду, был отчислен и перешел в ЦСКА, в составе которого 30 апреля 2022 года стал обладателем Кубка Гагарина. Форвард — лучший ассистент армейцев и второй бомбардир в плей-офф 2022 года. Всего Каменев выиграл Кубок Гагарина трижды.

Ранее российскую теннисистку дисквалифицировали из-за антикоррупционных правил.