Стали известны результаты дня на Кубке Первого канала

Синяя команда, капитаном которой является Анна Щербакова, лидирует после первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске.

Второе место после первой части соревнований занимает красная команда Алины Загитовой, третье — белая команда Александры Игнатовой (Трусовой).

В стартовый день фигуристы представили короткие программы, а также соревновались в мастерстве на льду. В парном катании победу одержали Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (79,7 балла). В женском одиночном катании выиграла Алина Горбачева (75,58 балла), у мужчин — Петр Гуменник (104,82).

В состязаниях мастерства спортивных пар также первенствовали Бойкова / Козловский и получили 6 баллов. В конкурсе танцоров победу одержали Василиса Кагановская / Максим Некрасов и заработали 5 баллов.

Прыжковый баттл среди мужчин и женщин одиночников выиграла команда синих — 5 баллов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

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