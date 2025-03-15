Загитова, Трусова и Щербакова борются за победу на Кубке Первого канала. LIVE

Помимо прокатов короткой программы, сегодня также пройдет баттл элементов — дополнительный конкурс, в котором фигуристы смогут принести баллы своей команде.
Состав участников на данный конкурс:
Как будут оценивать прокаты:
- Судьи будут выставлять оценки каждому фигуристу по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU)
2. Очки в командный зачет будут начисляться по системе олимпийского командного турнира: с 10 до 5 у одиночников и одиночниц (первое место — 10, второе — 9 и так далее), с 10 до 8 у спортивных пар и в танцах на льду, с 10 до 8 за конкурс мастерства на льду / командную эстафету
3. Также определенное количество очков командам принесут капитаны в своем конкурсе (сколько именно, пока неизвестно).
Состав команды белых во главе с Александрой Трусовой:
Мужчины: Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский
Женщины: Софья Акатьева, Елена Костылева, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова
Спортивная пара: Наталья Хабибуллина — Илья Княжук
Танцы на льду: Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано
Состав команды синих во главе с Анной Щербаковой:
Мужчины: Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников
Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына
Спортивная пара: Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;
Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
Состав команды красных под руководством Алины Загитовой:
Мужчины: Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев
Женщины: Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова
Спортивная пара: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский
Танцы на льду: Екатерина Миронова — Евгений Устенко