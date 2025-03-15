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Спорт

Загитова, Трусова и Щербакова борются за победу на Кубке Первого канала. LIVE

Фигурное катание. Кубок Первого канала. Короткая программа. ОНЛАЙН
В Челябинске стартовал Кубок Первого канала по фигурному катанию. В первый день команды Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Александры Игнатовой (Трусовой) выступают с короткими программами. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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12:03

Помимо прокатов короткой программы, сегодня также пройдет баттл элементов — дополнительный конкурс, в котором фигуристы смогут принести баллы своей команде.

Состав участников на данный конкурс:

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11:59

Как будут оценивать прокаты:

  1. Судьи будут выставлять оценки каждому фигуристу по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU)

2. Очки в командный зачет будут начисляться по системе олимпийского командного турнира: с 10 до 5 у одиночников и одиночниц (первое место — 10, второе — 9 и так далее), с 10 до 8 у спортивных пар и в танцах на льду, с 10 до 8 за конкурс мастерства на льду / командную эстафету

3. Также определенное количество очков командам принесут капитаны в своем конкурсе (сколько именно, пока неизвестно).

11:57

Состав команды белых во главе с Александрой Трусовой:

Мужчины: Евгений Семененко, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Никита Сарновский

Женщины: Софья Акатьева, Елена Костылева, Алиса Двоеглазова, Вероника Яметова

Спортивная пара: Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

Танцы на льду: Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано

11:55

Состав команды синих во главе с Анной Щербаковой:

Мужчины: Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников

Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына

Спортивная пара: Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев;

Танцы на льду: Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

11:50

Состав команды красных под руководством Алины Загитовой:

Мужчины: Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов, Лев Лазарев

Женщины: Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова

Спортивная пара: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Танцы на льду: Екатерина Миронова — Евгений Устенко

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня стартует Кубок Первого канала. Команда красных под руководством Алины Загитовой, синих во главе с Анной Щербаковой и белых с капитаном Александрой Трусовой сразятся за победу.

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