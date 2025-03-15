Лидер РПЛ принял решение по российскому игроку

«Краснодар» не планирует продлевать контракт с российским нападающим Федором Смоловым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник отмечает, что соглашение игрока с клубом истекает этим летом, однако «быки» рассчитывают на своего воспитанника Александра Кокшарова, который находится в аренде в «Пари НН».Соглашение клуба с игроком истекает летом.

35-летний Смолов перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента летом 2024 года, после того как истек его контракт с московским «Динамо». Соглашение нападающего с «быками» действует до 30 июня 2025 года. В своей карьере Смолов также выступал за такие российские клубы, как «Локомотив», «Анжи» и «Урал». Также он выступал за нидерландский «Фейеноорд» в 2010 году и испанскую «Сельту» в 2020 году. В составе клуба из Испании он провел 14 матчей и забил два гола — «Реалу» и «Барселоне».

В текущем сезоне Смолов набрал 4+3 по системе «гол+пас» в 22 матчах во всех турнирах.

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